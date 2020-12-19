Женский теннисный сезон начнется 5 января в Абу-Даби

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Квалификационный этап Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) пройдет с 10 по 13 января в Дубае. С 31 января по 7 февраля в Мельбурне пройдут два турнира WTA.

Ранее стало известно, что Australian Open будет проходить с 8 по 21 февраля в Мельбурне. На второй неделе турнира там же состоится еще один турнир WTA.

Турниры в Окленде (Новая Зеландия) и Шеньчжэне (Китай), которыми стартовал сезон 2020 года, были отменены. Отмечается, что они вернутся в календарь 2022 года.

В 2020 году сезон стартовал 5—6 января . Открытый чемпионат Австралии проходил с 20 января по 2 февраля.