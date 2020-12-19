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10:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Квалификация Australian Open пройдет за пределами Австралии

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдет за пределами страны, сообщается на сайте соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

Australian Open в 2021 году стартует позже, чем обычно, турнир будет сыгран в Мельбурне с 8 по 21 февраля. В программу турнира войдут соревнования в одиночном и парном разряде, а также в теннисе на колясках. Квалификация мужского турнира пройдет в Дохе 10—13 января, женского — в Дубае в эти же даты. Юниорский Australian Open состоится позже в 2021 году.

Игроки, желающие выступить на турнире, должны пройти 14-дневный карантин по прибытии в Австралию.

Общий призовой фонд турнира составит 71,5 миллиона австралийских долларов (54,5 миллиона долларов США).

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