Квалификация Australian Open пройдет за пределами Австралии

Australian Open в 2021 году стартует позже, чем обычно, турнир будет сыгран в Мельбурне с 8 по 21 февраля. В программу турнира войдут соревнования в одиночном и парном разряде, а также в теннисе на колясках. Квалификация мужского турнира пройдет в Дохе 10—13 января , женского — в Дубае в эти же даты. Юниорский Australian Open состоится позже в 2021 году.