Квалификация Australian Open пройдет за пределами Австралии
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдет за пределами страны, сообщается на сайте соревнований.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдет за пределами страны, сообщается на сайте соревнований.
Australian Open в 2021 году стартует позже, чем обычно, турнир будет сыгран в Мельбурне с 8 по 21 февраля. В программу турнира войдут соревнования в одиночном и парном разряде, а также в теннисе на колясках. Квалификация мужского турнира пройдет в Дохе
Игроки, желающие выступить на турнире, должны пройти 14-дневный карантин по прибытии в Австралию.
Общий призовой фонд турнира составит 71,5 миллиона австралийских долларов (54,5 миллиона долларов США).