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12:27 (мск), источник: ТАСС

Джокович стал вторым в истории теннисистом, проведшим 300 недель на первом месте рейтинга

ТАСС, 21 декабря. Серб Новак Джокович стал вторым в истории игроком, которому удалось провести на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 300 недель. Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

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Ранее это достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру. На его счету 310 недель на первом месте рейтинга. Если Джоковичу удастся сохранить свою позицию, то он опередит Федерера 8 марта 2021 года.

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Также в пятерку лидеров по количеству недель на вершине рейтинга ATP входят американец Пит Сампрас (286), чех Иван Лендл (270) и американец Джимми Коннорс (268).

Джоковичу 33 года. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Также он выиграл 81 титул ATP (пятый показатель в истории) и является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

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