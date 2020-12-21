Джокович стал вторым в истории теннисистом, проведшим 300 недель на первом месте рейтинга

Ранее это достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру. На его счету 310 недель на первом месте рейтинга. Если Джоковичу удастся сохранить свою позицию, то он опередит Федерера 8 марта 2021 года.

Джоковичу 33 года. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Также он выиграл 81 титул ATP (пятый показатель в истории) и является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).