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21 декабря, источник: Чемпионат.com

Новак Джокович отказался от переизбрания в совет игроков ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от переизбрания в совет игроков ATP.

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Источник: AFP 2020

«Прежде всего хотел бы сказать, что непрерывная поддержка игроков, которые меня номинировали, — это большая честь. Как только узнал о номинации, сразу согласился. Если меня выбрали, я должен сделать всё возможное, чтобы защитить интересы игроков внутри ATP.

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Спустя несколько дней после этого у ATP появилось правило, которое ставит меня в непростое положение. Теперь игроки, состоящие в Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA) или любой другой ассоциации, у которой существует «конфликт интересов» с ATP, не могут присоединиться к совету игроков. Как известно, я состою в PTPA, которая была создана недавно без каких-либо намерений конфликтовать с ATP. PTPA предстоит структуризация, чёткое определение стратегии и долгосрочных планов, но мы уже дали понять, что не намерены воевать с ATP.

К несчастью, из-за этого вынужден вычеркнуть своё имя из списка кандидатов. Не хочу вносить неопределённость или создавать какие-либо сложности перед выборами в совет игроков. Делаю это неохотно и с тяжестью на душе.

Верю, есть способ изменить жизнь многих игроков, особенно низкорейтинговых, к лучшему и оказать положительное влияние на теннис в целом. Уверен, PTPA справится с этим в ближайшем будущем.

Отсутствие конфликта интересов в нашем спорте — это очень важно. Надеюсь, в дальнейшем это будет применимо не только к новым ассоциациям на уровне игроков, но и ко всей структуре ATP", — написал Джокович на своей странице в «Инстаграме».

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