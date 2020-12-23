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23 декабря, источник: Чемпионат.com

$ 300 млн, дом, ранчо и 5 «шлемов» в приданое. Жених Марии Шараповой не прогадал

Знаменитая теннисистка давно входила в число самых завидных невест мира. Теперь её адвокатам нужно составить надёжный брачный договор.

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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова объявила о своей помолвке с британским миллионером Алексом Гилксом. Заработавшая за карьеру более $ 300 млн знаменитая теннисистка должна хорошенько поработать со своими адвокатами над составлением надёжного брачного договора. Ведь ей есть что терять.

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В феврале 2020 года экс первая ракетка мира объявила о завершении спортивной карьеры, после чего с головой ушла в фитнес-индустрию и стала расширять свою и без того немаленькую бизнес-империю. По данным издания «Форбс», за карьеру Шарапова заработала $ 325 млн, учитывая призовые, рекламные и профессиональные контракты. Причём доход Марии только за последнее десятилетие оценивается в $ 197,8 млн. Неудивительно, что она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов минувшего десятилетия. В одном только 2015 году Шарапова заработала $ 29,7 млн — больше чем какая-либо другая спортсменка мира. Перекрыть этот рекорд смогла только японка Наоми Осака в минувшем году, получившая $ 37,4 млн.

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Кроме рекламных, спонсорских и других контрактов, связанных с её профессиональной деятельностью, Шарапова смогла неплохо заработать и благодаря удачному вложению своего капитала. В 2012 году россиянка вложила $ 500 тыс. в собственный бренд сладостей Sugarpova. Амбициозные проект к настоящему времени превратился в твёрдо стоящую на ногах компанию с оборотом $ 20 млн в год.

Но одними конфетами, как говорится, сыт не будешь. В марте 2020 года Мария и известный американский миллиардер Марк Кьюбан вложили $ 900 тыс. в стартап, производящий фитнес-браслеты. Любопытно, что к концу года эта фирма вошла в список 25 наиболее выдающихся маленьких компаний США, составленных «Форбс». Во время весенне-летнего карантина продажи фитнес-браслетов резко подскочили, так как пользователи начали искать новые способы, чтобы тренироваться дома. С начала 2020 года компания продала более 500 тыс. браслетов. Ожидается, что по итогам года фирма получит прибыль в размере $ 19 млн — это в 9 раз больше прошлогодних 2 миллионов.

В августе Шарапова инвестировала в ещё одну фитнес-компанию. На этот раз её внимание привлекла фирма, производящая средства по уходу за телом — массажёры и другие гаджеты. Причём Мария стала не просто инвестором, а стратегическим советником бренда по глобальному развитию. Теннисистка должна помочь фирме в разработке и продвижении продукции.

Интересно, что среди партнёров и амбассадоров компании много и других спортсменов — теннисисты, баскетболисты, гольфисты. Кроме того, совсем недавно россиянка заключила контракт с обучающей платформой Skills. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» даёт онлайн-уроки, во время которых ученики могут получить от неё массу советов и рекомендация для организации собственных тренировок как на корте, так и в тренажёрном зале.

Кроме внушительной бизнес-империей Шарапова владеет ещё и шикарное недвижимостью. В прошлом году она закончила обустройство своего дома в Лос-Анджелесе, декорированном в японском стиле.

А осенью 2020 года стало известно, что Мария приобрела ранчо в Санта-Барбаре с множеством построек, заплатив за это около $ 9 млн.

Ещё в 2007 году, когда Марии было 20 лет, популярный английский журнал FHM в первый раз включил её в десятку самых завидных невест мира. Тогда Шарапова заняла 7-е место и была единственной спортсменкой в этом списке. Соседками по этому рейтингу у россиянки были дочери миллиардеров, фотомодели, внучки королевы Елизаветы II и другие представительницы селебрити. С тех пор Мария эти списки не покидала. И вот, учитывая сообщение о помолвке с Алексом Гилксом, похоже, Шарапова освободит место для какой-то другое девушки на выданье.

Что и говорить, сделав предложение Шараповой, Гилкс, не прогадал. Он берёт в жёны невесту с богатейшим приданым, которое она заработала своим собственным трудом, а не получила его от кого-то.

Конечно, жених Шараповой, бывший соучредитель и президент онлайн-аукциона произведений искусств, а ныне соучредитель венчурной студии Алекс Гилкс — далеко не нищий. У него тоже есть немалые средства для существования, но Марии нужно основательно поработать над брачным контрактом, поскольку Калифорния является штатом совместной собственности. И это означает, что в случае развода разделить совместно нажитое имущество бывшим супругам придётся пополам. Кстати и долги возможно придётся выплачивать вместе. Надеемся, до этого не дойдёт, и российская теннисистка будет счастлива в браке.

Пётр Дубровский

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