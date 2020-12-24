Двенадцать россиян вошли в число участников Australian Open

Заявочные списки опубликованы на официальном сайте соревнований. В мужском турнире выступят Даниил Медведев (четвертая ракетка мира), Андрей Рублев (8) и Карен Хачанов (20). В женской сетке Australian Open сыграют Екатерина Александрова (33), Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарева (защищенный рейтинг), Варвара Грачева (94) и Анастасия Потапова (101).

Также в турнире примут участие действующие чемпионы серб Новак Джокович и американка София Кенин, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс (США), второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль.