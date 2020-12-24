Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Анже
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Болонья
Аталанта
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Милан
Лацио
32
Футбол. Зарубежный
23.12
Наполи
Торино
11
Футбол. Зарубежный
23.12
Рома
Кальяри
32
Футбол. Зарубежный
23.12
Сампдория
Сассуоло
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Специя
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
23.12
Удинезе
Беневенто
02
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двенадцать россиян вошли в число участников Australian Open

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Двенадцать россиян включены в списки участников Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.

Наверх
Источник: Reuters (sport)

Заявочные списки опубликованы на официальном сайте соревнований. В мужском турнире выступят Даниил Медведев (четвертая ракетка мира), Андрей Рублев (8) и Карен Хачанов (20). В женской сетке Australian Open сыграют Екатерина Александрова (33), Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарева (защищенный рейтинг), Варвара Грачева (94) и Анастасия Потапова (101).

Также в турнире примут участие действующие чемпионы серб Новак Джокович и американка София Кенин, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс (США), второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль.

Australian Open состоится в Мельбурне 8—21 февраля. Квалификация мужского турнира пройдет в Дохе 10—13 января, женского — в Дубае в эти же даты. Игроки, желающие выступить на турнире, должны пройти 14-дневный карантин по прибытии в Австралию.

 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Российский обладатель Кубка Стэнли пропустит регулярку НХЛ
«Реал» одержал 5-ю победу подряд в Ла Лиге
Конор дрался 40 секунд в 2020-м, но остался главной звездой UFC
Российские хоккеисты проиграли Канаде накануне старта МЧМ-2021
Гол футболиста «Сочи» в ворота «Спартака» стал лучшим в РПЛ
«Манчестер Юнайтед» стал последним полуфиналистом Кубка лиги
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь