Рублев: Чувствую себя гостем в первой десятке рейтинга АТР
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев заявил, что пока чувствует себя гостем в первой десятке рейтинга Ассоциации
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев заявил, что пока чувствует себя гостем в первой десятке рейтинга Ассоциации
В завершившемся сезоне Рублев выиграл пять турниров ATP, отобрался на итоговый турнир ATP и впервые в карьере вошел в десятку лучших мирового рейтинга. В настоящее время 23-летний российский теннисист является восьмой ракеткой мира. Рублев был признан самым прогрессирующим теннисистом года по версии ATP.
«Я чувствую себя гостем в числе 10 лучших. Чтобы
«Я хочу стать лучше, чтобы знать, где мой предел. Я не проходил дальше четвертьфиналов на турнирах Большого шлема», — добавил он.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира до декабря 2022 года.
«Я русский. И, кто бы что ни говорил, люди, которые видят меня, знают, что я русский», — заявил Рублев.