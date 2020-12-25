Рублев: Чувствую себя гостем в первой десятке рейтинга АТР

В завершившемся сезоне Рублев выиграл пять турниров ATP, отобрался на итоговый турнир ATP и впервые в карьере вошел в десятку лучших мирового рейтинга. В настоящее время 23-летний российский теннисист является восьмой ракеткой мира. Рублев был признан самым прогрессирующим теннисистом года по версии ATP.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cc2d8c8ec1406964ade5" data-vnd="cc2d8c8ec1406964ade5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cc2d8c8ec1406964ade5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я чувствую себя гостем в числе 10 лучших. Чтобы по-настоящему почувствовать себя одним из них, мне нужно обрести постоянство, а это значит, что мне необходимо сохранить свои позиции в течение пары лет. Можно сказать, что (Доминик) Тим, (Александр) Зверев или (Даниил) Медведев заслужили быть там», — приводит слова Рублева Marca.

«Я хочу стать лучше, чтобы знать, где мой предел. Я не проходил дальше четвертьфиналов на турнирах Большого шлема», — добавил он.

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира до декабря 2022 года.