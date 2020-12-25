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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев: Чувствую себя гостем в первой десятке рейтинга АТР

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев заявил, что пока чувствует себя гостем в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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Источник: РИА "Новости"

В завершившемся сезоне Рублев выиграл пять турниров ATP, отобрался на итоговый турнир ATP и впервые в карьере вошел в десятку лучших мирового рейтинга. В настоящее время 23-летний российский теннисист является восьмой ракеткой мира. Рублев был признан самым прогрессирующим теннисистом года по версии ATP.

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«Я чувствую себя гостем в числе 10 лучших. Чтобы по-настоящему почувствовать себя одним из них, мне нужно обрести постоянство, а это значит, что мне необходимо сохранить свои позиции в течение пары лет. Можно сказать, что (Доминик) Тим, (Александр) Зверев или (Даниил) Медведев заслужили быть там», — приводит слова Рублева Marca.

«Я хочу стать лучше, чтобы знать, где мой предел. Я не проходил дальше четвертьфиналов на турнирах Большого шлема», — добавил он.

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира до декабря 2022 года.

«Я русский. И, кто бы что ни говорил, люди, которые видят меня, знают, что я русский», — заявил Рублев.

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