Белорусская теннисистка выложила откровенное фото с обнаженной грудью
Победительница Открытого чемпионата США-2019 в парном разряде Арина Соболенко порадовала своих подписчиков в инстаграме откровенной фотографией.
Победительница Открытого чемпионата США-2019 в парном разряде Арина Соболенко порадовала своих подписчиков в инстаграме откровенной фотографией.
Белорусская теннисистка опубликовала фото, на котором стоит с обнаженной грудью, прикрывая ее ладонями.
«Только никому не показывыайте», — написала 22-летняя спортсменка.