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16:29 (мск), источник: Sport24

Белорусская теннисистка выложила откровенное фото с обнаженной грудью

Победительница Открытого чемпионата США-2019 в парном разряде Арина Соболенко порадовала своих подписчиков в инстаграме откровенной фотографией.

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Белорусская теннисистка опубликовала фото, на котором стоит с обнаженной грудью, прикрывая ее ладонями.

«Только никому не показывыайте», — написала 22-летняя спортсменка.

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