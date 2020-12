«Живёшь в тюрьме, а теннисный матч — прогулка». Чем объяснить срывы топ-игроков в 2020-м

— Для Джоковича тоже всё не просто прошло после рестарта сезона. — Да. На US Open случилось то, что случилось. Но если вы внимательно посмотрите его психологическое состояние, он хоть и выиграл потом «Мастерс» в Риме, но сколько эмоций ему это стоило… Или тот же финал «Ролан Гаррос». Так что если копать, то бесследно это всё для эмоционального состояния не проходило. Джокович очень хотел закончить год первой ракеткой мира и обеспечить себе это всё уже в Вене, но когда он этого добился, можно сказать, на зубах эти два матча провёл, как он затем сыграл против Сонего… Это тоже о многом говорит — насколько это всё тяжело ему далось. Он просто этот матч уже не играл.

— Допустим, Надаль. Вот он чувствовал, что ему будет во вред поехать в Америку, и не поехал. Это то, что Надаля отличает от других: «Да, я не играл почти полгода, но я хочу хорошо сыграть на “Ролан Гаррос”, поэтому я пропущу Masters 1000 в Цинциннати и “Большой шлем” US Open». Я как бы изнутри это хорошо понимаю, как это происходит и почему он такое решение принял. И как оказалось, он сделал правильно.