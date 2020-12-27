«Живёшь в тюрьме, а теннисный матч — прогулка». Чем объяснить срывы топ-игроков в 2020-м
Михаил Южный — об инциденте с Джоковичем и отказе Надаля играть на US Open, о победах Рублёва и двойных ошибках Шаповалова.
Михаил Южный — об инциденте с Джоковичем и отказе Надаля играть на US Open, о победах Рублёва и двойных ошибках Шаповалова.
Ещё совсем недавно Михаил Южный выступал в
— Михаил, как сложился 2020 год для мирового тура? Отрицательного было много, но
— В данной ситуации, в которой оказался мир, и в частности теннис, положительным, я считаю, можно назвать то, что ATP нащупала модель проведения турниров и в такой ситуации смогла провести довольно большое количество соревнований в концовке года. Это то, что даёт некий позитив на будущее. Ведь даже в такой ситуации, со всеми вводными данными, турниры
— Как игрокам удавалось в такой ситуации сохранить своё психоэмоциональное состояние для тенниса?
— Игрокам очень тяжело. И на самом деле, со стороны понять, насколько им тяжело, не
— Для Джоковича тоже всё не просто прошло после рестарта сезона.
— Да. На US Open случилось то, что случилось. Но если вы внимательно посмотрите его психологическое состояние, он хоть и выиграл потом «Мастерс» в Риме, но сколько эмоций ему это стоило… Или тот же финал «Ролан Гаррос». Так что если копать, то бесследно это всё для эмоционального состояния не проходило. Джокович очень хотел закончить год первой ракеткой мира и обеспечить себе это всё уже в Вене, но когда он этого добился, можно сказать, на зубах эти два матча провёл, как он затем сыграл против Сонего… Это тоже о многом говорит — насколько это всё тяжело ему далось. Он просто этот матч уже не играл.
— А можно, допустим, сравнить карантин, в котором оказались игроки в середине сезона, с ситуацией, когда теннисист на полгода выбыл
— Нет. Потому что, когда у тебя травма, всё равно есть понимание того, что происходит, что можно, а что нельзя. Что будет, а чего не будет. Когда, например, постараться сыграть первый матч, когда выйти на пик, когда
— Вот мы уже упомянули и Надаля, и Джоковича. В этой ситуации, как вам кажется, они, как лидеры тура, смогли выжать максимум для себя?
— Допустим, Надаль. Вот он чувствовал, что ему будет во вред поехать в Америку, и не поехал. Это то, что Надаля отличает от других: «Да, я не играл почти полгода, но я хочу хорошо сыграть на “Ролан Гаррос”, поэтому я пропущу Masters 1000 в Цинциннати и “Большой шлем” US Open». Я как бы изнутри это хорошо понимаю, как это происходит и почему он такое решение принял. И как оказалось, он сделал правильно.
А вот Джокович не пропускал, он был готов. Он вообще был на ходу с начала года. Он ни одного матча не проиграл до этой ситуации на US Open. Но опять же этот его инцидент на US Open произошёл уже в первом сете. Это только первый сет, и как болезненно он на всё это реагировал. Это же что показывает? Что нервная система у Джоковича не готова была вот так вот взять и переключиться. Это мы говорим сейчас о лучшем игроке в мире, что у него был срыв на US Open. Да, можно сколько угодно говорить, что это был несчастный случай, что мяч мог не попасть. Но я нечасто видел, чтобы Новак уже в первом сете швырял мячи, какая бы ситуация ни была. Я нечасто видел, чтобы Новак уже в первом сете орал на судью, как это было в Риме. И уж точно никто из нас никогда не видел, чтобы Новак в финале «Ролан Гаррос» был таким — сам не свой.
И ведь мы сейчас говорим о суперэлите. О лучших. Но такое было на каждом уровне. Потому что действительно очень тяжело, когда ты сидишь в номере, когда не можешь из него никуда выходить, когда ты постоянно должен ходить на тесты, когда ты постоянно должен ждать результатов этих тестов, когда ты не знаешь, что произойдёт завтра. Когда ты не можешь планировать турниры, перелёты, переезды и так далее. А при этом ещё и играть, да ещё и при пустых трибунах. Конечно, это всё непросто. Хотя, опять же повторюсь, что в той ситуации, в которой все оказались, я считаю, что всё равно теннисисты, игроки, вообще спортсмены —
— Некоторые критикуют ATP и WTA за рейтинговую систему, благодаря которой очки целый год не сгорают и их не надо защищать. Как вы лично к этому относитесь?
— Это нормально. В той ситуации, в которой оказался тур, наверное, это самое приемлемое решение — просто всё пока заморозить и смотреть, как это дальше всё будет развиваться. Иначе у одних всё горит, другие
— Но тем теннисистом, кто в прошлом году находился в
— Тут не совсем так. Те, кто заморозил, у них это были результаты за прошлый год. А Андрей Рублёв и так был далеко. Конечно, он бы лучше поднялся, если бы был полный сезон. Но он же в прошлом году вообще пропустил «Ролан Гаррос», а в этом году сыграл — набрал. US Open — тоже прибавил. Вот Дане Медведеву — да, было тяжело набирать. И то он набрал. В конечном счёте для него получился идеальный вариант. Разве только «Ролан Гаррос» не сложился. А так все турниры, которые он в прошлом году сыграл лучше, он там, условно говоря, не подтвердил эти очки — то есть остался с лучшим результатом. Но зато турниры, где он сыграл очень плохо в прошлом году, он сейчас сыграл по максимуму. Хотя, казалось бы… Так что тут нет такого, что
— В чём добавили представители нового поколения в этом сезоне — Медведев, Рублёв, Денис Шаповалов. Что у них получилось лучше, чем получалось в прошлом сезоне?
— Не очень хочется вдаваться в детали. Я их всех объединю и скажу, что каждый «заматерел» на своём уровне, каждый повзрослел ещё чуть больше. И это приносит свои результаты. У
— Тяжело вам дался переход из игрока в тренеры?
— Ну вы знаете,
— Часть игроков, с которыми вы играли, продолжают играть. А
— Постоянного общения нет. Нет такого, что ты общался как игрок, а сейчас как тренер. Да, у меня просто сейчас появилось, я бы сказал, больше свободного времени. Объясню в чём больше — свободного к общению, с тренерами, с игроками. Потому что когда ты играешь,
— Как вам удаётся совмещать и семейную жизнь, и разъезды по турнирам?
— Если честно, то я надеюсь, что этот год не показательный, потому что когда я заканчивал играть, то думал, что всё будет немножко иначе. Поначалу всё и шло не так. Да, у меня всё равно были поездки, они оставались. Но там было чёткое понимание — когда, куда и на сколько. Я точно знал, когда я улетел и когда вернулся. А в этом году я, например, к сожалению, застрял на 3 месяца в Америке. Как раз когда остановился сезон. Я был в Майами, и после этого мы с Денисом ещё 3 месяца там тренировались. Я никак не мог улететь. Непростая была ситуация. Вообще я с Денисом езжу не на все турниры, его часто мама сопровождает. Мы делим. Но
— Денис
— Я бы так сказал, что у Дениса — хорошая команда, и я часть этой команды. И не только я пытаюсь прикладывать руку к тому, чтобы игра Дениса улучшалась. Я считаю, что есть что улучшать и есть куда двигаться вперёд. И мы всей командой каждый день на связи. Не хочу сказать, что сидим и ломаем головы. Но совещаемся, думаем и двигаемся вперёд. Что касается «стать умнее» — не знаю, как это прокомментировать. Это
— По ходу сезона Денис был одним из лидеров по двойным ошибкам. Что шло не так? Как это можно исправить?
— Ну насчёт исправить — надо тренироваться. Но опять же я бы не хотел уходить в детали. В этом сезоне двойных было много. Но опять же если начать анализировать, то в принципе любой аналитик или любой желающий может найти, когда начались эти проблемы. Я считаю, что у Дениса нет как таковых проблем с подачей. А это просто следствие неких других вещей. Вот и всё. Если мы совместными усилиями устраним эти причины, то и соответственно, он покинет лидирующие позиции по этому показателю.
— Денис говорил, что пытается уговорить вас сыграть с ним в паре. Реально ли это? Есть ли у вас желание?
— Вообще у меня есть желание играть в теннис. Я с удовольствием играю в теннис. Но слишком много всего должно произойти. Ну,
— Денис сейчас готовится к сезону в Греции на островах. А вы сейчас с ним?
— Нет. Я должен был лететь к нему как раз, у меня уже был билет. Но в Греции ввели обязательный карантин для вновь прибывающих, поэтому я туда не полетел. Пока мы с ним на связи.
— Календарь на начало сезона пока известен короткий — всего семь недель. Какие у вас планы?
— Ну пока всё как на пороховой бочке. Главное — Australian Open. А дальше видно будет. Если говорить о планах, то минусы всей этой ситуации, что хотим мы этого или не хотим, но заявляться мы должны везде. А дальше уже принимать решение. Потому что слишком дорого может обойтись такая схема, что этот турнир я играть не хочу, я лучше подготовлюсь, этот тоже не хочу, а вот эти сыграю. А потом окажется, что эти два турнира проведут, пока ты готовился, а когда ты хотел уже играть, их как раз и отменят, потому что
— Кого Денис выбрал себе в напарники для тренировок на время карантина в Австралии?
— Мы будем первую неделю тренироваться с чилийцем Гарином. А вторую неделю — с британцами Энди Марреем и Эвансом.
Даниил Сальников