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13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянка Амина Аншба выиграла турнир ITF в Турции

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская теннисистка Амина Аншба стала победительницей турнира Международной теннисной ассоциации (ITF) в Анталье (Турция).

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале соревнований 21-летняя Аншба обыграла соотечественницу Юлию Авдееву со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте ровно два часа.

Аншба, занимающая 343-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла пятый трофей ITF в карьере.

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