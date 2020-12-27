Россиянка Амина Аншба выиграла турнир ITF в Турции
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская теннисистка Амина Аншба стала победительницей турнира Международной теннисной ассоциации (ITF) в Анталье (Турция).
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская теннисистка Амина Аншба стала победительницей турнира Международной теннисной ассоциации (ITF) в Анталье (Турция).
В финале соревнований 21-летняя Аншба обыграла соотечественницу Юлию Авдееву со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте ровно два часа.
Аншба, занимающая 343-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла пятый трофей ITF в карьере.