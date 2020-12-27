Энди Маррей получил wild card на Australian Open

«Мы приветствуем Энди в Мельбурне с распростертыми объятиями. Он был неотъемлемой частью стольких удивительных матчей и сюжетных линий», — сказал директор турнира Крэйг Тайли.

Трехкратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра, но позже перенес операцию и вернулся на корт. В настоящее время он занимает 122-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Последний раз Маррей участвовал в турнире АТР в октябре.