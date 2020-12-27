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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Энди Маррей получил wild card на Australian Open

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получил специальное приглашение (wild card) в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает The Age.

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Источник: AP 2020

«Мы приветствуем Энди в Мельбурне с распростертыми объятиями. Он был неотъемлемой частью стольких удивительных матчей и сюжетных линий», — сказал директор турнира Крэйг Тайли.

Также обладателем wild card стал австралийский теннисист Танаси Коккинакис.

Трехкратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра, но позже перенес операцию и вернулся на корт. В настоящее время он занимает 122-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Последний раз Маррей участвовал в турнире АТР в октябре.

Australian Open, первый в 2021 году турнир Большого шлема, пройдет в Мельбурне 8—21 февраля.

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