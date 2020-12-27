Энди Маррей получил wild card на Australian Open
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получил специальное приглашение (wild card) в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает The Age.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получил специальное приглашение (wild card) в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает The Age.
«Мы приветствуем Энди в Мельбурне с распростертыми объятиями. Он был неотъемлемой частью стольких удивительных матчей и сюжетных линий», — сказал директор турнира Крэйг Тайли.
Также обладателем wild card стал австралийский теннисист Танаси Коккинакис.
Трехкратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры
Australian Open, первый в 2021 году турнир Большого шлема, пройдет в Мельбурне