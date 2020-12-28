Роджер Федерер пропустит Australian Open

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Федерер получил травму на Australian Open в январе 2020 года, в феврале он сыграл выставочный матч против испанца Рафаэля Надаля в ЮАР, после чего перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2bffcd769ae5bdfe668f" data-vnd="2bffcd769ae5bdfe668f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2bffcd769ae5bdfe668f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Роджер решил не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе — это вернуться в соревновательный теннис после Открытого чемпионата Австралии», — сообщил Годсик.

«На этой неделе мы обсудим участие в турнирах, которые пройдут в конце февраля, а затем составим расписание на оставшуюся часть года», — добавил он.

Открытый чемпионат Австралии традиционно является первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема. В прошлом году в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском — американка София Кенин. В начале декабря директор Australian Open Крэйг Тили сообщил, что старт турнира перенесен на три недели, соревнования должны начаться 8 февраля.