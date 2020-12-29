Теннисный турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе перенесен

Также ATP объявила обновленное расписание на 8−13 недели сезона 2021 года. Несколько турниров, обычно проводящихся в начале сезона, пройдут после завершения Открытого чемпионата Австралии. В последние две недели марта пройдет Открытый чемпионат Майами.