Теннисный беби-бум-2020. Как Курникова и Иглесиас стали многодетными родителями
У Бартоли и Цибулковой появились первенцы. Кто ещё из теннисисток в уходящем году родил ребёнка.
У Бартоли и Цибулковой появились первенцы. Кто ещё из теннисисток в уходящем году родил ребёнка.
Уходящий год для мирового тенниса стал
Но для некоторых теннисисток он запомнится, прежде всего, тем, что именно в 2020-м у них родились дети. Третий раз мамой стала Анна Курникова, первенцев родили Доминика Цибулкова, Марион Бартоли и Агнешка Радваньска. А кто ещё?
Прямо перед самыми рождественскими и новогодними праздниками впервые стала мамой 36-летняя французская теннисистка Марион Бартоли. «Представляем вам нашу принцессу Камилью. Мы самые счастливые родители на свете и благодарим Бога за этот чудесный подарок», — написала чемпионка Уимблдона-2013 в своём «инстаграме». Напомним, что Бартоли завершила карьеру в 28 лет сразу после своего триумфа на самом престижном турнире на травяном покрытии. Потом всё же решила вернуться в тур, но в итоге карьеру не возобновила, зато поработала тренером Елены Остапенко. В декабре 2019 года Марион вышла замуж за бельгийского футболиста арабского происхождения Яхъя Бухмедина.
Впервые стала мамой и бывшая четвёртая ракетка мира Доминика Цибулкова. Чемпионка Итогового турнира WTA-2016 родила сына, которого счастливые родители назвали Якубом. В июле 2016 года в Братиславе Доминика вышла замуж за своего давнего бойфренда Михала Навару. Последним турниром для финалистки Открытого чемпионата Австралии-2014 стал «Ролан Гаррос» — 2019. В своём последнем матче словачка уступила белоруске Арине Соболенко. В ноябре Цибулкова объявила о завершении карьеры, а в июне 2020 года на свет появился её первенец.
Удивительно, но польская теннисистка Агнешка Радваньска тоже назвала своего сына Якуб. Малыш родился в июле 2020 года. В июле 2017 года экс вторая ракетка мира вышла замуж за своего многолетнего бойфренда и
А вот Анна Курникова и Энрике Иглесиас в 2020 году стали многодетными родителями. В декабре 2017 года у звездной пары появились близнецы — мальчик и девочка, которых теннисистка и
Второй ребенок родился в семье теннисистки из Люксембурга Мэнди Минеллы. В 2017 году спортсменка родила дочь, которую назвали
«Лучший день в моей жизни», — написала украинская теннисистка Ольга Янчук в «сториз» своей страницы в «инстаграм», сообщая своим подписчикам о том, что стала мамой. Янчук родила сына в конце ноября 2020 года. Сообщается, что при рождении вес мальчика был — 3,330 кг, а рост — 53 см. Отцом ребёнка является футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который играет за клуб с августа 2019 года. Слухи о романе украинки и люксембуржца появились летом 2020 года. У Родригеша уже есть сын Джейден, который родился в 2018 году.
Уверены, что начавшийся в 2020 году
Пётр Дубровский