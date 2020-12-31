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14:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Елена Веснина объявила о возвращении в теннис

Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Елена Веснина официально подтвердила возобновление профессиональной карьеры после декретного отпуска.

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Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, я ещё официально ничего не заявляла, потому что сама не понимала, когда я вернусь. Мне хотелось, если уж я решила возвращаться, то объявить, что это будет на каком-то определённом турнире. А так как календарь WTA ещё официально не был утверждён… Он до сих пор, в принципе, утверждён только на первую часть — австралийскую. Поэтому мне непонятно было, с чего я начну. Но изначально мой план был вернуться на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Всё-таки символично начать дома. А сейчас, из-за того, что все сроки сдвигаются, буду ещё смотреть на календарь WTA, как будут разворачиваться события.

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Мыслей вернуться уже на Australian Open не было. Хотелось немного лучше подготовиться, потренироваться. Тем более, мы всей семьёй переболели. Поэтому нужно было восстановиться после этого вируса. Но у нас всё прошло более-менее нормально — в лёгкой форме. Хотя это всё равно было очень неприятно. И к Australian Open я, честно говоря, ещё не планировала быть в форме. Потому что нужно было очень ровно подойти и свою физическую подготовку рассчитать к этому моменту. Как раз я думала, что к февралю это всё у меня получится сделать. Но потом турниры стали переносить, всё стало немного сумбурно. А мне хотелось, чтобы со мной путешествовала моя семья, моя дочь", — сообщила Веснина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Последний официальный матч 34-летняя спортсменка провела на «Ролан Гаррос» — 2018. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона — 2016.

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