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5 января, источник: Vesti.kz

Возвращение Шведовой и не только. Кто из казахстанских теннисисток сыграет на первом женском турнире года в Абу-Даби

Известны уже и их соперницы.

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Женская теннисная ассоциация откроет сезон турниром WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). В этом соревновании примут участие сразу пять теннисисток из Казахстана. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Основная сетка стартует в среду, 6 января. Но уже с вторника начнутся игры квалификационного турнира. В нем примет участие казахстанская теннисистка Анна Данилина. Соперницей 25-летней теннисистки будет ее ровесница из Китая — Ян Чжаосюань. Встреча пройдет уже сегодня, 5 января, ориентировочно в 13:15 по времени Нур-Султана. Для того, чтобы пробиться в основную сетку турнира, Анне понадобится одолеть двух соперниц.

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В основной сетке турнира выступят еще четыре представительницы Казахстана. Под шестым номером в Абу-Даби посеяна Елена Рыбакина. В первом круге ей предстоит встреча с кем-то из пробившихся через квалификацию. Также пока неизвестно имя оппонентки возвращающейся в большой тур Ярославы Шведовой.

Юлие Путинцевой, которая получила 13-й номер посева от организаторов соревнований, в первом раунде предстоит противостояние с итальянкой Мартиной Тревизан. Уже в третьем круге Путинцева может сыграть с первой сеяной — Софией Кенин из США.

Зарина Дияс в первом круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, посеянной под 17-м номером. Если Зарине удастся пробиться на два раунда дальше, то там ее может ждать противостояние со второй ракеткой турнира — Элиной Свитолиной из Украины.

Отметим, что на WTA 500 в Абу-Даби примут участие четыре теннисистки из топ-10. Помимо Кенин (4) и Свитолиной (5) также там сыграют Каролина Плишкова (6) из Чехии и Арина Соболенко (10) из Беларуси.

Этот турнир является новым в календаре WTA. Победительница соревнований заработает 68 570 долларов призовых и 470 рейтинговых очков.

Димаш Тулегенов

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