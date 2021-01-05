Возвращение Шведовой и не только. Кто из казахстанских теннисисток сыграет на первом женском турнире года в Абу-Даби
Известны уже и их соперницы.
Известны уже и их соперницы.
Женская теннисная ассоциация откроет сезон турниром WTA 500 в
Основная сетка стартует в среду, 6 января. Но уже с вторника начнутся игры квалификационного турнира. В нем примет участие казахстанская теннисистка Анна Данилина. Соперницей 25-летней теннисистки будет ее ровесница из Китая — Ян Чжаосюань. Встреча пройдет уже сегодня, 5 января, ориентировочно в 13:15 по времени
В основной сетке турнира выступят еще четыре представительницы Казахстана. Под шестым номером в
Юлие Путинцевой, которая получила 13-й номер посева от организаторов соревнований, в первом раунде предстоит противостояние с итальянкой Мартиной Тревизан. Уже в третьем круге Путинцева может сыграть с первой сеяной — Софией Кенин из США.
Зарина Дияс в первом круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, посеянной под 17-м номером. Если Зарине удастся пробиться на два раунда дальше, то там ее может ждать противостояние со второй ракеткой турнира — Элиной Свитолиной из Украины.
Отметим, что на WTA 500 в
Этот турнир является новым в календаре WTA. Победительница соревнований заработает 68 570 долларов призовых и 470 рейтинговых очков.
Димаш Тулегенов