Теннисистка Кудерметова начала сезон с победы над Контавейт на турнире в Абу-Даби

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 23-летней Кудерметовой, для которой этот матч стал первым в новом сезоне.

Ранее во второй круг вышла россиянка Дарья Касаткина, обыгравшая китаянку Ван Цян.

Кудерметова занимает 46-е место рейтинга WTA, в 2019 году она доходила до третьего круга Открытого чемпионата США, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Контавейт располагается на 23-й строчке и имеет в активе один титул WTA. 25-летняяя эстонка в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии.