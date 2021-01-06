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14:42 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Кудерметова начала сезон с победы над Контавейт на турнире в Абу-Даби

ТАСС, 6 января. Россиянка Вероника Кудерметова победила эстонку Анетт Контавейт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 23-летней Кудерметовой, для которой этот матч стал первым в новом сезоне.

Ранее во второй круг вышла россиянка Дарья Касаткина, обыгравшая китаянку Ван Цян.

Кудерметова занимает 46-е место рейтинга WTA, в 2019 году она доходила до третьего круга Открытого чемпионата США, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Контавейт располагается на 23-й строчке и имеет в активе один титул WTA. 25-летняяя эстонка в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии.

Турнир в Абу-Даби завершится 13 января.

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