Теннисистка Кудерметова начала сезон с победы над Контавейт на турнире в Абу-Даби
ТАСС, 6 января. Россиянка Вероника Кудерметова победила эстонку Анетт Контавейт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
ТАСС, 6 января. Россиянка Вероника Кудерметова победила эстонку Анетт Контавейт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 23-летней Кудерметовой, для которой этот матч стал первым в новом сезоне.
Ранее во второй круг вышла россиянка Дарья Касаткина, обыгравшая китаянку Ван Цян.
Кудерметова занимает 46-е место рейтинга WTA, в 2019 году она доходила до третьего круга Открытого чемпионата США, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.
Контавейт располагается на 23-й строчке и имеет в активе один титул WTA. 25-летняяя эстонка в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии.
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