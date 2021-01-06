Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Жабер поспорит либо с китаянкой Ван Яфань, либо с победительницей квалификации.



Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Екатерина Александрова (17) сыграет с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.