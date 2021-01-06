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17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер, посеянной под 15-м номером, со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

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Источник: AP 2020

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Жабер поспорит либо с китаянкой Ван Яфань, либо с победительницей квалификации.

Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Екатерина Александрова (17) сыграет с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.

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