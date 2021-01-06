Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в
Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Жабер поспорит либо с китаянкой Ван Яфань, либо с победительницей квалификации.
Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Екатерина Александрова (17) сыграет с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.