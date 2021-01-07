Первая ракетка Казахстана и Путинцева открыли год с побед, а Дияс проиграла на турнире в Абу-Даби

На старте турнира Рыбакина, получившая от организаторов шестой номер посева, встречалась с итальянкой Лукрецией Стефанини. Казахстанка выиграла в двух партиях со счетом 6:1, 6:3.

Во втором круге Рыбакина встретится с победительницей матча между Аранчей Рус (Нидерланды) и Ван Сию (Китай).

Накануне успешно в Абу-Даби стартовала и Юлия Путинцева, которая обыграла итальянку Мартину Тревизан (6:3, 6:3). Во втором круге соревнований она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. ﻿

А вот другая представительница Казахстана Зарина Дияс вылетела с турнира, уступив в первом круге россиянке Екатерине Александровой — 4:6, 4:6. Анна Данилина же не смогла преодолеть стадию квалификации.