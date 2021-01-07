Арина Соболенко победила на старте турнира в Абу-Даби

Сегодня десятая ракетка планеты в 1/32 финала одиночного разряда турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс. обыграла в двух сетах словенскую теннисистку Полону Херцог (49-й номер мирового рейтинга) — 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 мин. Начало матча сложилось для белоруски неудачно — после семи геймов она проигрывала 2:5. Однако затем Арина Соболенко сумела собраться и на тай-брейке выиграла первый сет, который длился больше часа. Во второй партии белорусская теннисистка полностью контролировала ход игры и уверенно победила. В 1/16 финала Арина Соболенко встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович (68).