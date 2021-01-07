Арина Соболенко победила на старте турнира в Абу-Даби
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно провела стартовый поединок нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно провела стартовый поединок нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня десятая ракетка планеты в 1/32 финала одиночного разряда турнира в
Сегодня еще одна белоруска Александра Саснович (90) в 1/32 финала сыграет с венгерской теннисисткой Анной Боднарь (275), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова встретится