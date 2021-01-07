Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби

Сегодня в своем первом матче нового сезона белоруска, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, за полтора часа победила в двух партиях венгерскую теннисистку Анну Боднарь, у которой 275-я позиция, — 6:2, 6:3. Во втором раунде Александра Саснович будет соперничать с победительницей встречи между испанкой Гарбинье Мугурузой (15-й номер мирового рейтинга) и французской теннисисткой Кристиной Младенович (50).