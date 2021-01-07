Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в
Сегодня в своем первом матче нового сезона белоруска, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, за полтора часа победила в двух партиях венгерскую теннисистку Анну Боднарь, у которой 275-я позиция, — 6:2, 6:3. Во втором раунде Александра Саснович будет соперничать с победительницей встречи между испанкой Гарбинье Мугурузой (15-й номер мирового рейтинга) и французской теннисисткой Кристиной Младенович (50).
Десятая ракетка планеты Арина Соболенко победила сегодня словенку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2. В 1/16 финала соперницей белоруски будет представительница Австралии Айла Томлянович (68).
В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова встретится