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7 января, источник: БЕЛТА

Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в своем первом матче нового сезона белоруска, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, за полтора часа победила в двух партиях венгерскую теннисистку Анну Боднарь, у которой 275-я позиция, — 6:2, 6:3. Во втором раунде Александра Саснович будет соперничать с победительницей встречи между испанкой Гарбинье Мугурузой (15-й номер мирового рейтинга) и французской теннисисткой Кристиной Младенович (50).

Десятая ракетка планеты Арина Соболенко победила сегодня словенку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2. В 1/16 финала соперницей белоруски будет представительница Австралии Айла Томлянович (68).

В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова встретится российско-эстонским дуэтом Дарья Касаткина / Анетт Контавейт. Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс начнут выступление в парном турнире второго круга.

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