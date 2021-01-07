Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
6.01
Атлетик
Барселона
23
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Причиной снятия Федерера с Australian Open стала не травма, а недовольство карантином

Директор по связям с игроками Tennis Australia Андре Са назвал причину, по которой швейцарец Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Основной причиной был карантин. Я говорил с ним месяц назад, и у него было два варианта. Он мог бы приехать со всей семьёй и пройти карантин. Проблема заключалась лишь в том, что Мирка и их дети не смогли бы выходить из номера. Им пришлось бы пробыть взаперти 14 дней. Исключение в плане изоляции делается только для игроков — Роджер смог бы выходить, чтобы тренироваться, но вся его семья — нет. Мирке не понравился такой сценарий.

Другой вариант — приехать в Мельбурн одному. В этом случае Роджер провёл бы как минимум пять недель вдали от семьи. И он сказал: «Дружище, мне 39 лет, у меня четверо детей и 20 «Больших шлемов». В моём случае уже не время проводить по пять недель вдали от семьи», — цитирует Са Tennis World USA.

Ранее агент Федерера Тони Годсик называл причиной снятия Роджера с Australian Open недостаточную физическую готовность.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Милан» потерпел первое поражение. «Ювентус» вернулся в лидеры
В сборную берут по блату? Третьяк винит в позоре родню Ларионова
Дубль Месси вывел «Барсу» на третье место в чемпионате (видео)
ПСЖ сыграл вничью в дебютном матче под руководством Почеттино
Русского футболиста после гола во Франции сравнили с Николаем II
Овечкин забросил эффектную шайбу на тренировке «Вашингтона»
Комбаров и еще 5 футболистов могут покинуть «Арсенал» зимой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь