Украинская теннисистка Ястремская временно отстранена из-за допинга
ТАСС, 7 января. Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за употребление допинга. Об этом сообщает
ТАСС, 7 января. Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за употребление допинга. Об этом сообщает
В пробе мочи 20-летней теннисистки была обнаружена запрещенная субстанция, срок временного отстранения отсчитывается с 7 января.
Ястремская заявила о намерении оспорить решение WADA. «Я твердо знаю, что никогда не принимала никаких препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещенных веществ. В моче была обнаружена очень низкая концентрация метаболита местеролона. Учитывая низкую концентрацию и отрицательный результат теста двумя неделями ранее, я получила совет, что вещество могло попасть с
Ястремская занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка трижды побеждала на турнирах под эгидой организации, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019), на Открытых чемпионатах Австралии и США она доходила до третьего круга.