Украинская теннисистка Ястремская временно отстранена из-за допинга

Ястремская заявила о намерении оспорить решение WADA. «Я твердо знаю, что никогда не принимала никаких препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещенных веществ. В моче была обнаружена очень низкая концентрация метаболита местеролона. Учитывая низкую концентрацию и отрицательный результат теста двумя неделями ранее, я получила совет, что вещество могло попасть с какой-либо формой загрязнения. Кроме того, мне сообщили, что это вещество используется для лечения мужчин, а женщинам его не рекомендуется использовать из-за побочных эффектов», — написала спортсменка в Twitter.