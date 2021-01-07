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19:45 (мск), источник: ТАСС

Украинская теннисистка Ястремская временно отстранена из-за допинга

ТАСС, 7 января. Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

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В пробе мочи 20-летней теннисистки была обнаружена запрещенная субстанция, срок временного отстранения отсчитывается с 7 января.

Ястремская заявила о намерении оспорить решение WADA. «Я твердо знаю, что никогда не принимала никаких препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещенных веществ. В моче была обнаружена очень низкая концентрация метаболита местеролона. Учитывая низкую концентрацию и отрицательный результат теста двумя неделями ранее, я получила совет, что вещество могло попасть с какой-либо формой загрязнения. Кроме того, мне сообщили, что это вещество используется для лечения мужчин, а женщинам его не рекомендуется использовать из-за побочных эффектов», — написала спортсменка в Twitter.

Ястремская занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка трижды побеждала на турнирах под эгидой организации, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019), на Открытых чемпионатах Австралии и США она доходила до третьего круга.

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