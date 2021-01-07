Звонарёва вышла во второй круг турнира в Абу-Даби и встретится со Свитолиной

В первом круге она со счётом 6:3, 6:4 обыграла француженку Аманден Эсс.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 4.

За выход в третий раунд соревнований Звонарёва поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла Джессику Пегулу из США (6:4, 6:3).