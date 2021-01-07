Звонарёва вышла во второй круг турнира в Абу-Даби и встретится со Свитолиной
Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг стартового турнира 2021 года в
Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг стартового турнира 2021 года в
В первом круге она со счётом 6:3, 6:4 обыграла француженку Аманден Эсс.
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5
За выход в третий раунд соревнований Звонарёва поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла Джессику Пегулу из США (6:4, 6:3).
Во второй круг турнира в