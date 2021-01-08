Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на старте нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на старте нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня десятая ракетка планеты в поединке 1/16 финала одиночного разряда турнира в
В первом раунде Арина Соболенко переиграла в двух сетах словенскую теннисистку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2.
Еще одна белоруска Александра Саснович (90) в 1/32 финала победила венгерскую теннисистку Анну Боднарь (275) — 6:2, 6:3. Следующей соперницей Александры Саснович будет испанка Гарбинье Мугуруса (15).
В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова проиграл
Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс начнут выступление в парном турнире со второго круга.