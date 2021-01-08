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17:05 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на старте нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня десятая ракетка планеты в поединке 1/16 финала одиночного разряда турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс. обыграла австралийскую теннисистку Айлу Томлянович (68-й номер мирового рейтинга) — 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 40 мин.

В первом раунде Арина Соболенко переиграла в двух сетах словенскую теннисистку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2.

Еще одна белоруска Александра Саснович (90) в 1/32 финала победила венгерскую теннисистку Анну Боднарь (275) — 6:2, 6:3. Следующей соперницей Александры Саснович будет испанка Гарбинье Мугуруса (15).

В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова проиграл российско-эстонскому дуэту Дарья Касаткина / Анетт Контавейт — 7:6 (10:8), 6:7 (4:7), 5:10.

Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс начнут выступление в парном турнире со второго круга.

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