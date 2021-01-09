Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Абу-Даби из-за неявки соперницы
ТАСС, 9 января. Россиянка Дарья Касаткина прошла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
ТАСС, 9 января. Россиянка Дарья Касаткина прошла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Во втором круге она должна была сыграть с чешкой Каролиной Муховой, которая отказалась от участия в матче
Россиянка сыграет в третьем круге с Еленой Рыбакиной (6-й номер посева) из Казахстана.
Касаткиной 23 года. Она занимает 72-е место в рейтинге WTA, выиграв два титула под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.
Турнир в