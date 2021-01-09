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13:19 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Гасанова обыграла шестую ракетку мира Плишкову на турнире WTA в Абу-Даби

ТАСС, 9 января. Россиянка Анастасия Гасанова выиграла у чешки Каролины Плишковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 21-летней россиянки. Плишкова была посеяна на турнире под третьим номером.

В третьем круге россиянка встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Плишковой 28 лет, в ее активе 16 титулов WTA. В 2016 году она доходила до финала Открытого чемпионата США. Чешка является шестой ракеткой мира, Гасанова занимает 292-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир в Абу-Даби является первым в сезоне и завершится 13 января, призовой фонд соревнований составляет $565,53 тыс.

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