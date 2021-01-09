Россиянка Гасанова обыграла шестую ракетку мира Плишкову на турнире WTA в Абу-Даби
ТАСС, 9 января. Россиянка Анастасия Гасанова выиграла у чешки Каролины Плишковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
ТАСС, 9 января. Россиянка Анастасия Гасанова выиграла у чешки Каролины Плишковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 21-летней россиянки. Плишкова была посеяна на турнире под третьим номером.
В третьем круге россиянка встретится с испанкой Сарой
Плишковой 28 лет, в ее активе 16 титулов WTA. В 2016 году она доходила до финала Открытого чемпионата США. Чешка является шестой ракеткой мира, Гасанова занимает 292-ю строчку в рейтинге WTA.
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