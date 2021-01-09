Звонарева проиграла пятой ракетке мира Свитолиной во втором круге турнира в Абу-Даби

Матч завершился победой 26-летней украинки со счетом 6:4, 6:1, она посеяна на турнире под вторым номером.

В третьем круге Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой, обыгравшей британку Хизер Уотсон (7:5, 6:7 (7:9), 6:3).

Звонаревой 36 лет, на ее счету 12 титулов WTA, россиянка располагается на 164-м месте мирового рейтинга. В 2010 году она показала свои лучшие результаты на турнирах серии Большого шлема, сыграв в финалах Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Свитолина является пятой ракеткой мира и обладательницей 15 титулов WTA. В 2019 году она дошла до полуфиналов Уимблдона и US Open.