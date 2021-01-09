Звонарева проиграла пятой ракетке мира Свитолиной во втором круге турнира в Абу-Даби
ТАСС, 9 января. Россиянка Вера Звонарева уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
ТАСС, 9 января. Россиянка Вера Звонарева уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Матч завершился победой 26-летней украинки со счетом 6:4, 6:1, она посеяна на турнире под вторым номером.
В третьем круге Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой, обыгравшей британку Хизер Уотсон (7:5, 6:7 (7:9), 6:3).
Звонаревой 36 лет, на ее счету 12 титулов WTA, россиянка располагается на 164-м месте мирового рейтинга. В 2010 году она показала свои лучшие результаты на турнирах серии Большого шлема, сыграв в финалах Уимблдона и Открытого чемпионата США.
Свитолина является пятой ракеткой мира и обладательницей 15 титулов WTA. В 2019 году она дошла до полуфиналов Уимблдона и US Open.
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