Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на турнире в
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на турнире в
Сегодня в матче 1/16 финала одиночного разряда белоруска, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, уступила в двух сетах 15-й ракетке планеты испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе — 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
На старте турнира Александра Саснович победила венгерскую теннисистку Анну Боднарь (275-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:3.
В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова проиграл
Десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко сначала переиграла словенку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2, а потом взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) — 7:5, 6:4. Завтра в поединке за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет тунисская теннисистка Унс Джабир (31).
На мужском турнире в турецкой Анталии с призовым фондом 300 тыс. евро белорус Егор Герасимов (78) в 1/16 финала уступил французу Тристану Ламазину (271) — 6:7 (6:8), 2:6. В матче первого круга парного разряда
Турниры в ОАЭ и Турции завершатся 13 января.