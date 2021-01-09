Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби

Сегодня в матче 1/16 финала одиночного разряда белоруска, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, уступила в двух сетах 15-й ракетке планеты испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе — 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

На старте турнира Александра Саснович победила венгерскую теннисистку Анну Боднарь (275-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:3.

В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова проиграл российско-эстонскому дуэту Дарья Касаткина / Анетт Контавейт — 7:6 (10:8), 6:7 (4:7), 5:10.

Десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко сначала переиграла словенку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2, а потом взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) — 7:5, 6:4. Завтра в поединке за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет тунисская теннисистка Унс Джабир (31).

На мужском турнире в турецкой Анталии с призовым фондом 300 тыс. евро белорус Егор Герасимов (78) в 1/16 финала уступил французу Тристану Ламазину (271) — 6:7 (6:8), 2:6. В матче первого круга парного разряда белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих проиграл французскому дуэту Жереми Шарди / Фабрис Мартен — 3:6, 6:7 (1:7).