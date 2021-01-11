Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Сегодня в первой партии четвертьфинального поединка представительница Казахстана Елена Рыбакина (19) восемь геймов играла на равных с белоруской, но потом десятая ракетка планеты взяла две подачи кряду и выиграла — 6:4. Во втором сете с таким же счетом победила ее соперница, а в решающей партии Арина Соболенко снова была сильнее — 6:3. Встреча продолжалась два часа.

До этого Арина Соболенко обыграла словенку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2, затем взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) — 7:5, 6:4, а в 1/8 финала обыграла тунисскую теннисистку Унс Джабир (31) — 6:2, 6:4. В игре за выход в финал белоруска встретится с победительницей сегодняшнего поединка между Софией Кенин (4) из США и гречанкой Марией Саккари (22).

Еще одна белоруска Александра Саснович (90) сначала победила венгерскую теннисистку Анну Боднарь (275) — 6:2, 6:4, а в матче 1/16 финала уступила в двух сетах 15-й ракетке планеты испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе — 1:6, 4:6. В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова проиграл российско-эстонскому дуэту Дарья Касаткина / Анетт Контавейт — 7:6 (10:8), 6:7 (4:7), 5:10.