Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Свитолину
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в
В четвертьфинальном матче соревнований она со счётом 5:7, 6:3, 7:6 обыграла украинку Элину Свитолину.
Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4
Кудерметова стала единственной россиянкой, которая сумела выйти в четвертьфинал турнира. За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова поборется с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла Сару
Турнир категории WTA 500 в