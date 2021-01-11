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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Свитолину

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинальном матче соревнований она со счётом 5:7, 6:3, 7:6 обыграла украинку Элину Свитолину.

Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и реализованных 4 брейка из 11.

Кудерметова стала единственной россиянкой, которая сумела выйти в четвертьфинал турнира. За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова поборется с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании (0:6, 6:1, 6:4).

Турнир категории WTA 500 в Абу-Даби завершится 13 января.

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