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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Аслан Карацев победил в первом матче квалификации Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев победил на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: РИА "Новости"

В первом матче отбора он со счётом 6:2, 6:7, 6:2 обыграл американца Брэндона Накашиму.

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Карацев 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

В следующем раунде квалификации Карацев встретится с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) — Юго Гастон (Франция).

Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, мужчины — в Дохе.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.

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