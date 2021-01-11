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21:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Теннисист узнал, что болеет коронавирусом, прямо во время матча на Australian Open

Американец Денис Кудла узнал о своем заболевании коронавирусом прямо во время матча ¼ финала квалификации Austalian Open.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом рассказал его соперник марокканец Эллиотт Беншетри.

По словам Беншетри, это стало известно при счете 6:4, 5:3 в пользу Кудлы. Марокканский теннисист заявил, что прошел бы по сетке дальше, если бы взял гейм, который они разыгрывали в тот момент. Счет в сете стал бы 5:4, а Кудлу бы сняли с матча. Но в результате Кудла выиграл 6:4, 6:3. Однако в следующем раунде он играть не будет: из-за коронавируса он снят с турнира.

Беншетри ждет результатов теста, чтобы узнать, придется ли ему сидеть на карантине после контракта с зараженным.

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