Звонарева и Зигемунд не смогли выйти в финал турнира WTA в Абу-Даби в парном разряде

Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 10:8 в пользу Картер и Стефани, которые посеяны на турнире под восьмым номером. В другом полуфинале сыграют японки Сюко Аояма и Эна Сибахара (5-й номер посева) против американки Софии Кенин и австралийки Айлы Томлянович.
36-летняя Звонарева располагается на 40-м месте парного рейтинга WTA и имеет в активе 10 титулов под эгидой организации в парном разряде. На счету 32-летней Зигемунд шесть побед на турнирах WTA, в мировом рейтинге она занимает 41-ю строчку.
Стефани и Картер идут в рейтинге на 33-м и 35-м местах соответственно, завоевав два титула WTA.
Соревнования в Абу-Даби завершатся 13 января, призовой фонд составляет $565,53 тыс.