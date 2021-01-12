Звонарева и Зигемунд не смогли выйти в финал турнира WTA в Абу-Даби в парном разряде

Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 10:8 в пользу Картер и Стефани, которые посеяны на турнире под восьмым номером. В другом полуфинале сыграют японки Сюко Аояма и Эна Сибахара (5-й номер посева) против американки Софии Кенин и австралийки Айлы Томлянович.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bde2c6144fc62e1423be" data-vnd="bde2c6144fc62e1423be" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bde2c6144fc62e1423be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

36-летняя Звонарева располагается на 40-м месте парного рейтинга WTA и имеет в активе 10 титулов под эгидой организации в парном разряде. На счету 32-летней Зигемунд шесть побед на турнирах WTA, в мировом рейтинге она занимает 41-ю строчку.

Стефани и Картер идут в рейтинге на 33-м и 35-м местах соответственно, завоевав два титула WTA.