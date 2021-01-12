Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Севилья
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
12:54 (мск), источник: ТАСС

Звонарева и Зигемунд не смогли выйти в финал турнира WTA в Абу-Даби в парном разряде

ТАСС, 12 января. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли американке Хэйли Картер и бразильянке Луизе Стефани в полуфинальном матче парного разряда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Турнир проводится в Абу-Даби и является первым в сезоне.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 10:8 в пользу Картер и Стефани, которые посеяны на турнире под восьмым номером. В другом полуфинале сыграют японки Сюко Аояма и Эна Сибахара (5-й номер посева) против американки Софии Кенин и австралийки Айлы Томлянович.

Во время загрузки произошла ошибка.

36-летняя Звонарева располагается на 40-м месте парного рейтинга WTA и имеет в активе 10 титулов под эгидой организации в парном разряде. На счету 32-летней Зигемунд шесть побед на турнирах WTA, в мировом рейтинге она занимает 41-ю строчку.

Стефани и Картер идут в рейтинге на 33-м и 35-м местах соответственно, завоевав два титула WTA.

Соревнования в Абу-Даби завершатся 13 января, призовой фонд составляет $565,53 тыс.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
СМИ: Турецкий клуб сделал предложение ЦСКА по аренде форварда
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
Под флагом спорта. Как россияне будут выступать на ближайших ЧМ
Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен
Нападающий «Гремио» отказался от перехода в «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь