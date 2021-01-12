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14:26 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) первой вышла в финал турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Сегодня в первом полуфинальном поединке десятая ракетка планеты всего за час уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари, занимающую 22-е место в рейтинге WTA, — 6:3, 6:2.

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Завтра в решающем матче первого в сезоне турнира соперницей Арины Соболенко будет победительница второго сегодняшнего полуфинала, в котором украинка Марта Костюк (99) сыграет с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (46).

До этого Арина Соболенко обыграла словенку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2, затем взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) — 7:5, 6:4, в 1/8 финала победила тунисскую теннисистку Унс Джабир (31) — 6:2, 6:4, а в четвертьфинале была сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (19) — 6:4, 4:6, 6:3.

После финиша соревнований в столице ОАЭ теннисистки перебазируются в Мельбурн, где будут готовиться к открытому чемпионату Австралии. Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» пройдет с 8 по 21 февраля на кортах «Мельбурн Парка».

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