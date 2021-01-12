Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби

Сегодня в первом полуфинальном поединке десятая ракетка планеты всего за час уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари, занимающую 22-е место в рейтинге WTA, — 6:3, 6:2.

Завтра в решающем матче первого в сезоне турнира соперницей Арины Соболенко будет победительница второго сегодняшнего полуфинала, в котором украинка Марта Костюк (99) сыграет с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (46).

До этого Арина Соболенко обыграла словенку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2, затем взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) — 7:5, 6:4, в 1/8 финала победила тунисскую теннисистку Унс Джабир (31) — 6:2, 6:4, а в четвертьфинале была сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (19) — 6:4, 4:6, 6:3.