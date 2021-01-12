Теннисист из США оштрафован на $3 тыс. за отказ от интервью в защитной маске после матча

«После второго матча на турнире я решил, что не буду давать интервью, так как долго носить маску в жару после тяжелого матча небезопасно, — отметил игрок в Instagram после получения штрафа. — Я считал, что это опционально и я не получу за это штраф. Вечером мне сказали, что это необходимо для телетрансляций. Ношение маски для интервью перед камерой, когда вокруг никого нет, не имеет ничего общего с безопасностью, я не поддерживаю это правило, предусмотренное ради телевидения».