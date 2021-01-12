Теннисист из США оштрафован на $3 тыс. за отказ от интервью в защитной маске после матча

Харрисон 9 января обыграл чилийца Кристиана Гарина во втором круге на турнире в Делрей-Бич (штат Флорида, США) со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Гарин был посеян на турнире под первым номером, он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Харрисон — 789-е.
«После второго матча на турнире я решил, что не буду давать интервью, так как долго носить маску в жару после тяжелого матча небезопасно, — отметил игрок в Instagram после получения штрафа. — Я считал, что это опционально и я не получу за это штраф. Вечером мне сказали, что это необходимо для телетрансляций. Ношение маски для интервью перед камерой, когда вокруг никого нет, не имеет ничего общего с безопасностью, я не поддерживаю это правило, предусмотренное ради телевидения».
Ранее Харрисон также высказал в Instagram сомнения в правилах, предусматривающих ношение маски. «Видимо, я достаточно здоров, чтобы играть трехчасовые матчи, но являюсь опасностью для всех, когда иду по ресторану без маски», — написал 26-летний теннисист.
В следующей встрече на турнире Харрисон обыграл итальянца Джанлуку Магера и дал послематчевое интервью в маске. Во вторник Харрисон сыграет в полуфинале против поляка Хуберта Гуркача, посеянного на турнире под четвертым номером.