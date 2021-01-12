Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу 23-летней россиянки. В финальном матче ей будет противостоять Арина Соболенко (4-й номер посева) из Белоруссии. В четвертьфинале Кудерметова выбила из сетки турнира другую украинку Элину Свитолину (2).

Кудерметова занимает 46-е место в рейтинге WTA, в 2019 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bde2c6144fc62e1423be" data-vnd="bde2c6144fc62e1423be" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bde2c6144fc62e1423be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Костюк 18 лет, она является 99-й ракеткой мира. Украинка дважды доходила до третьего круга турниров серии Большого шлема — Открытых чемпионатов Австралии (2018) и США (2020).