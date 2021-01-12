Бублик вышел в финал турнира ATP в Турции
Он встречался с французом Жереми Шарди.
Он встречался с французом Жереми Шарди.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче ½-й он встречался с французом Жереми Шарди и одержал победу в трех сетах — 6:4, 6:7, 6:3. Отметим, что в рейтинге АТР Бублик занимает 49 место, тогда как его соперник — 74-е.
За матч, который продолжался два часа и пять минут казахстанец выполнил 14 эйсов, реализовал четыре
В финале казахстанец сыграет с австралийцем Алексом Де Минаур — 23-й ракеткой мира. Игра состоится завтра, 13 января. Турнир проходит на харде.
Напомним, на старте турнира Бублик обыграл итальянца Сальваторе Карузо в двух сетах — 6:3, 6:3. Во втором круге был сильнее французского теннисиста Тристана Ламазина — 6:2, 6:4. А за выход в полуфинал выбил из борьбы первую ракетку турнира Маттео Берреттини — 7:6, 6:4.