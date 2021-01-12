Бублик вышел в финал турнира ATP в Турции

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче ½-й он встречался с французом Жереми Шарди и одержал победу в трех сетах — 6:4, 6:7, 6:3. Отметим, что в рейтинге АТР Бублик занимает 49 место, тогда как его соперник — 74-е.

За матч, который продолжался два часа и пять минут казахстанец выполнил 14 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта и совершил десять двойных ошибок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5u_JBN8c0U8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финале казахстанец сыграет с австралийцем Алексом Де Минаур — 23-й ракеткой мира. Игра состоится завтра, 13 января. Турнир проходит на харде.