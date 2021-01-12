Бублик гарантировал себе подъем в рейтинге АТР и обновление личного рекорда
Уже завтра он сыграет в третьем финале в карьере.
Уже завтра он сыграет в третьем финале в карьере.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает свое успешное выступление на турнире ATP 250 в Анталье (Турция). Пробившись в третий финал в карьере, 23-летний теннисист обеспечил себе улучшение позиций в мировой табели о рангах. Корреспондент Vesti.kz — о том, как играет Бублик на этой неделе и насколько выше в рейтинге он окажется перед стартом Australian Open-2020.
Начал сезон-2020 Александр на турнире в Анталье. Состав участников на соревнованиях был довольно неплохим, а сам казахстанец получил от организаторов восьмой номер посева. В первом круге Бублик скрестил ракетки с итальянцем Сальваторе Карузо, которого достаточно уверенно переиграл — 6:3, 6:3. Далее Бублика ждало противостояние с французским теннисистом Тристаном Ламазином. Но и оно не закончилось ничем хорошим для соперника Александра, который вновь отдал оппоненту лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.
В четвертьфинале многие эксперты уже сошлись в том, что выступления Бублика в Турции подойдут к концу, ведь на противоположной стороне корта был первый сеяный из Италии — 24-летний Маттео Берреттини, занимающий десятое место в рейтинге АТР. Но и тут Бублик показал характер, одержав нелегкую, но убедительную победу — 7:6, 6:4.
Лишь в полуфинальной игре Александру было суждено сыграть в трехсетовом матче, а соперником его был опытный француз Жереми Шарди. Бублик одержал победу — 6:4, 6:7, 6:3.
Теперь в финале представителя Казахстана ожидает еще более сложное противостояние с 21-летним австралийцем Алексом Де Минауром, который является четвертой ракеткой турнира. На этом турнире Алекс, так же как и Бублик, не давал соперникам ни шанса вплоть до полуфинала, но в сегодняшнем матче один сет у него зацепил второй сеяный — Давид Гоффен из Бельгии. Игра завершилась победой Де Минаура со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
По состоянию на текущий момент Бублик уже гарантировал себе 45-е место в рейтинге АТР, тогда как в начале недели он был 49-м. В феврале 2020 года Александр занимал наивысшую для себя, 47-ю строчку. Но если завтра удача повернется к Бублику лицом, то Александр не только завоюет свой первый титул на уровне АТР, но и поднимется на 44-е место.
Напомним, что в 2019 году Бублик дважды добирался до финалов турниров АТР. В июле того года Бублик дошел до решающей стадии в Ньюпорте (США), где уступил «хозяину корта» Джону Изнеру — 6:7, 3:6. Спустя два месяца еще один финал ожидал Бублика в южнокорейском Чеджу, где он в упорной борьбе проиграл испанцу Пабло
Финальный матч турнира в Анталье между Бубликом и Де Минауром состоится в среду, 13 января. Ориентировочное время начала матча — 14:00 по
Отметим, что за победу на турнире триумфатор заработает 250 рейтинговых очков и 27,9 тысячи евро призовых.
Димаш Тулегенов