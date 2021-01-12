Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Осасуна
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо
Витязь
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Сочи
31
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Севилья
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
24
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
31
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
16:50 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик гарантировал себе подъем в рейтинге АТР и обновление личного рекорда

Уже завтра он сыграет в третьем финале в карьере.

Наверх

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает свое успешное выступление на турнире ATP 250 в Анталье (Турция). Пробившись в третий финал в карьере, 23-летний теннисист обеспечил себе улучшение позиций в мировой табели о рангах. Корреспондент Vesti.kz — о том, как играет Бублик на этой неделе и насколько выше в рейтинге он окажется перед стартом Australian Open-2020.

Начал сезон-2020 Александр на турнире в Анталье. Состав участников на соревнованиях был довольно неплохим, а сам казахстанец получил от организаторов восьмой номер посева. В первом круге Бублик скрестил ракетки с итальянцем Сальваторе Карузо, которого достаточно уверенно переиграл — 6:3, 6:3. Далее Бублика ждало противостояние с французским теннисистом Тристаном Ламазином. Но и оно не закончилось ничем хорошим для соперника Александра, который вновь отдал оппоненту лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале многие эксперты уже сошлись в том, что выступления Бублика в Турции подойдут к концу, ведь на противоположной стороне корта был первый сеяный из Италии — 24-летний Маттео Берреттини, занимающий десятое место в рейтинге АТР. Но и тут Бублик показал характер, одержав нелегкую, но убедительную победу — 7:6, 6:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лишь в полуфинальной игре Александру было суждено сыграть в трехсетовом матче, а соперником его был опытный француз Жереми Шарди. Бублик одержал победу — 6:4, 6:7, 6:3.

Теперь в финале представителя Казахстана ожидает еще более сложное противостояние с 21-летним австралийцем Алексом Де Минауром, который является четвертой ракеткой турнира. На этом турнире Алекс, так же как и Бублик, не давал соперникам ни шанса вплоть до полуфинала, но в сегодняшнем матче один сет у него зацепил второй сеяный — Давид Гоффен из Бельгии. Игра завершилась победой Де Минаура со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

По состоянию на текущий момент Бублик уже гарантировал себе 45-е место в рейтинге АТР, тогда как в начале недели он был 49-м. В феврале 2020 года Александр занимал наивысшую для себя, 47-ю строчку. Но если завтра удача повернется к Бублику лицом, то Александр не только завоюет свой первый титул на уровне АТР, но и поднимется на 44-е место.

Напомним, что в 2019 году Бублик дважды добирался до финалов турниров АТР. В июле того года Бублик дошел до решающей стадии в Ньюпорте (США), где уступил «хозяину корта» Джону Изнеру — 6:7, 3:6. Спустя два месяца еще один финал ожидал Бублика в южнокорейском Чеджу, где он в упорной борьбе проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 7:6, 4:6, 6:7.

Финальный матч турнира в Анталье между Бубликом и Де Минауром состоится в среду, 13 января. Ориентировочное время начала матча — 14:00 по Нур-Султану. Ранее друг с другом теннисисты не встречались.

Отметим, что за победу на турнире триумфатор заработает 250 рейтинговых очков и 27,9 тысячи евро призовых.

Димаш Тулегенов

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Травма, новые мячи? Почему Роналду перестал забивать со штрафных
Экс-игрок «Локомотива» стал селекционером клуба
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
В России задумались о проведении Олимпиады-2030
На правильном пути. 85 лет спортивному обществу «Локомотив»
РПЛ и РФС обсудили возможность дополнительной замены
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь