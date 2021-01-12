Кудерметова стала соперницей Соболенко в финале турнира в Абу-Даби

Во втором сегодняшнем полуфинале россиянка, занимающая 46-е место в мировом рейтинге, выиграла в двух партиях у украинки Марты Костюк, у которой 99-я позиция в рейтинге WTA, — 7:6 (10:8), 6:4.

Сегодня в первом полуфинальном поединке Арина Соболенко всего за час уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари (22-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:2.

Решающий матч первого в сезоне турнира между Соболенко и Кудерметовой состоится 13 января (начало в 11.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).