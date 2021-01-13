Бублик о выходе в финал турнира ATP в Турции: В середине матча я получил травму и хотел сняться

«Я получил травму в середине матча и думал сняться, но потом сказал себе: “Ладно, надо попробовать доиграть”. После этого я подавал просто идеально, такого не было с турнира в Чэнду в 2019-м (где Бублик также дошел до финала). Почти каждую я выдавал на полную мощность, так что мне очень повезло», — приводит его слова пресс-служба ATP.