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13 января, источник: Vesti.kz

Бублик о выходе в финал турнира ATP в Турции: В середине матча я получил травму и хотел сняться

За трофей казахстанец поборется с 23-й ракеткой мира.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира ATP в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче ½ финала Бублик одержал победу над французом Жереми Шарди в трех партиях со счетом 6:4, 6:7, 6:3.

«Я получил травму в середине матча и думал сняться, но потом сказал себе: “Ладно, надо попробовать доиграть”. После этого я подавал просто идеально, такого не было с турнира в Чэнду в 2019-м (где Бублик также дошел до финала). Почти каждую я выдавал на полную мощность, так что мне очень повезло», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Отметим, что Бублик в третий раз в своей карьере вышел в финал на турнирах серии ATP. В 2019 году представитель Казахстана проиграл в обоих своих финалах.

В финале турнира в Анталье Бублик сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром — 23-й ракеткой мира. Игра состоится сегодня, 13 января.

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