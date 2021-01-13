Бублик о выходе в финал турнира ATP в Турции: В середине матча я получил травму и хотел сняться
За трофей казахстанец поборется с 23-й ракеткой мира.
За трофей казахстанец поборется с 23-й ракеткой мира.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира ATP в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче ½ финала Бублик одержал победу над французом Жереми Шарди в трех партиях со счетом 6:4, 6:7, 6:3.
«Я получил травму в середине матча и думал сняться, но потом сказал себе: “Ладно, надо попробовать доиграть”. После этого я подавал просто идеально, такого не было с турнира в Чэнду в 2019-м (где Бублик также дошел до финала). Почти каждую я выдавал на полную мощность, так что мне очень повезло», — приводит его слова
Отметим, что Бублик в третий раз в своей карьере вышел в финал на турнирах серии ATP. В 2019 году представитель Казахстана проиграл в обоих своих финалах.
В финале турнира в Анталье Бублик сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром — 23-й ракеткой мира. Игра состоится сегодня, 13 января.