Арина Соболенко стала победительницей турнира в Абу-Даби

Сегодняшний решающий поединок первого в сезоне крупного турнира против россиянки Вероники Кудерметовой белоруска провела очень уверенно, выиграв в двух сетах — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Теперь в активе Арины Соболенко девять чемпионских титулов на турнирах под эгидой WTA. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби она поднимется на седьмое место в мировом рейтинге.

На пути к решающему поединку нынешнего турнира в столице ОАЭ Арина Соболенко обыграла словенку Полону Херцог (49) — 7:6 (7:5), 6:2, затем взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) — 7:5, 6:4, в 1/8 финала победила тунисскую теннисистку Унс Джабир (31) — 6:2, 6:4, в четвертьфинале была сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (19) — 6:4, 4:6, 6:3, а в полуфинале переиграла греческую теннисистку Марию Саккари (22) — 6:3, 6:2.

Теперь ведущие теннисистки планеты перебазируются в Австралию, где будут вынуждены пройти двухнедельный карантин. Потом, с 31 января по 6 февраля, в Мельбурне состоятся два турнира, которые станут последней проверкой сил перед первым в сезоне турниром серии «Большого шлема» — открытым чемпионатом Австралии. Australian Open — 2021 пройдет на кортах «Мельбурн-Парка» с 8 по 21 февраля. В женском одиночном разряде выступят три представительницы Беларуси: Арина Соболенко, двукратная победительница австралийского первенства, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (13) и Александра Саснович. В мужском турнире сыграет белорус Егор Герасимов (78).