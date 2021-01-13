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14:51 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова проиграла Соболенко в финале турнира WTA в Абу-Даби

ТАСС, 13 января. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в финале турнира в Абу-Даби. Соревнования являются первыми в сезоне Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 22-летней белорусской спортсменки.

23-летняя Кудерметова занимает 46-е место в рейтинге WTA, она впервые играла в финале турнира WTA. В 2019 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соболенко была посеяна на турнире под четвертым номером, она выиграла девятый турнир WTA в одиночном разряде. Белоруска занимает десятую строчку в рейтинге, высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2018 года.

Призовой фонд турнира в Абу-Даби составил $565,53 тыс.

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