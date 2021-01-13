Кудерметова проиграла Соболенко в финале турнира WTA в Абу-Даби
ТАСС, 13 января. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в финале турнира в
ТАСС, 13 января. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в финале турнира в
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 22-летней белорусской спортсменки.
23-летняя Кудерметова занимает 46-е место в рейтинге WTA, она впервые играла в финале турнира WTA. В 2019 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.
Соболенко была посеяна на турнире под четвертым номером, она выиграла девятый турнир WTA в одиночном разряде. Белоруска занимает десятую строчку в рейтинге, высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2018 года.
Призовой фонд турнира в