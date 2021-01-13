Россиянка Самсонова вышла в основную сетку Australian Open
ТАСС, 13 января. Российская теннисистка Людмила Самсонова победила украинку Лесю Цуренко в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
ТАСС, 13 января. Российская теннисистка Людмила Самсонова победила украинку Лесю Цуренко в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:2 в пользу 22-летней россиянки.
Ранее в финале квалификации россиянка Маргарита Гаспарян проиграла болгарке Цветане Пиронковой.
Самсонова занимает 127-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она во второй раз будет принимать участие в Открытом чемпионате Австралии, в прошлом году она проиграла в первом круге турнира.
Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.