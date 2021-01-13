Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
Торпедо НН
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Хоккей. НХЛ
14.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
14.01
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
14:54 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Самсонова вышла в основную сетку Australian Open

ТАСС, 13 января. Российская теннисистка Людмила Самсонова победила украинку Лесю Цуренко в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:2 в пользу 22-летней россиянки.

Ранее в финале квалификации россиянка Маргарита Гаспарян проиграла болгарке Цветане Пиронковой.

Самсонова занимает 127-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она во второй раз будет принимать участие в Открытом чемпионате Австралии, в прошлом году она проиграла в первом круге турнира.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Австралии. Женщины определяют участников турнира в Дубае, мужчины — в Дохе.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Константинова назвала причины ухода из академии Плющенко
Игрок «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века
Россиянин выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете багги
Названа дата второго боя Поветкина и Уайта
Новые старые лица в клубах. Что происходит в нашем футболе
Чех выиграл второй подряд этап «Дакара» в зачете грузовиков
Врач ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме чемпиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь