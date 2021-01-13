Бублик и третья попытка взять титул: сыграл 7 минут в финале турнира в Турции, но снялся из-за травмы
Этот титул стал четвертым для соперника.
Этот титул стал четвертым для соперника.
Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог доиграть финальный матч с австралийцем Алексом Де Минауром на турнире ATP в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спустя семь минут после начала встречи Бублик снялся с игры
Титул, завоеванный в Анталье, стал для Де Минаура четвертым в карьере, также он заработал 27,960 тысяч евро призовых и 250 рейтинговых очков.
Бублик в третий раз в своей карьере вышел в финал на турнирах серии ATP. В 2019 году представитель Казахстана проиграл в обоих своих финалах.
Напомним, на старте турнира Бублик обыграл итальянца Сальваторе Карузо в двух сетах — 6:3, 6:3. Во втором круге был сильнее французского теннисиста Тристана Ламазина — 6:2, 6:4. За выход в полуфинал выбил из борьбы первую ракетку турнира Маттео Берреттини — 7:6, 6:4. А в ½ финала одержал победу над французом Жереми Шарди — 6:4, 6:7, 6:3.