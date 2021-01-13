Россиянка Савиных вышла в основную сетку Australian Open

Савиных занимает 225-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На Открытом чемпионате Австралии 2013 года она дошла до третьего круга, что является ее лучшим выступлением на турнирах серии Большого шлема.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Австралии. Женщины определяют участников турнира в Дубае, мужчины — в Дохе.