Россиянка Савиных вышла в основную сетку Australian Open
ТАСС, 13 января. Российская теннисистка Валерия Савиных обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
ТАСС, 13 января. Российская теннисистка Валерия Савиных обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 29-летней россиянки.
Савиных занимает 225-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На Открытом чемпионате Австралии 2013 года она дошла до третьего круга, что является ее лучшим выступлением на турнирах серии Большого шлема.
Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.