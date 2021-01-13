Россиянин Сафиуллин впервые в карьере вышел в основную сетку Australian Open
ТАСС, 13 января. Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл француза Констана Лестьенна в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
ТАСС, 13 января. Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл француза Констана Лестьенна в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина.
Ранее россиянка Камилла Рахимова уступила в финале квалификации японке Маё Хиби.
Сафиуллин занимает 181-е место в рейтинге Ассоциации
Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.