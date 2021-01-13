Россиянин Карацев вышел в основную сетку Australian Open

Карацев занимает 112-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он впервые преодолел стадию квалификации на турнирах серии Большого шлема. Ранее в основную сетку вышел россиянин Роман Сафиуллин.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Австралии. Женщины определяют участников турнира в Дубае, мужчины — в Дохе.