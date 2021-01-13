Россиянин Карацев вышел в основную сетку Australian Open
ТАСС, 13 января. Российский теннисист Аслан Карацев победил француза Александра Мюллера в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
ТАСС, 13 января. Российский теннисист Аслан Карацев победил француза Александра Мюллера в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 27-летнего россиянина.
Карацев занимает 112-е место в рейтинге Ассоциации
Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.