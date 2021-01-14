Трехкратный победитель турниров Большого шлема Маррей заразился коронавирусом

Ранее Маррей получил wild card на Открытый чемпионат Австралии. По информации телеканала, теннисист находится на самоизоляции, но все же надеется принять участие в турнире, который пройдет с 8 по 21 февраля.

33-летний Маррей занимает 123-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он был первой ракеткой мира и является единственным двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. На его счету победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016).