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16:42 (мск), источник: ТАСС

Трехкратный победитель турниров Большого шлема Маррей заразился коронавирусом

ТАСС, 14 января. Тест на коронавирусную инфекцию трехкратного победителя турниров серии Большого шлема британского теннисиста Энди Маррея дал положительный результат. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на шотландский телеканал STV.

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Источник: AP 2020

Ранее Маррей получил wild card на Открытый чемпионат Австралии. По информации телеканала, теннисист находится на самоизоляции, но все же надеется принять участие в турнире, который пройдет с 8 по 21 февраля.

33-летний Маррей занимает 123-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он был первой ракеткой мира и является единственным двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. На его счету победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016).

Открытый чемпионат Австралии 2021 года пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне, он традиционно является первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема. В прошлом году в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском — американка София Кенин.

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