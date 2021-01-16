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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Горячая подружка скандального теннисиста теперь блеснет и на Australian Open

Звезда реалити-шоу помогла австралийцу Бернарду Томичу пробиться через квалификацию на домашний «Большой шлем».

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Австралийский теннисист Бернард Томич специально летал в Катар, чтобы пройти квалификацию на домашний «Большой шлем». Рядом с ним была его горячая подружка Ванесса Сьерра. Теперь она украсит и Australian Open.

Бернард Томич когда-то был одним из самых перспективных теннисистов Австралии. Он выиграл юниорские Australian Open-2008 и US Open-2009, на него делали ставку и федерация тенниса Зелёного континента, и многочисленные спонсоры. В профессиональном теннисе австралиец завоевал 4 титула, был в топ-20 рейтинга, но скандальный характер не позволил полностью раскрыться таланту.

Бернарда много раз за карьеру критиковали и даже иногда штрафовали за безволие и откровенный «слив» своих матчей. Были скандалы с шумными вечеринками, конфликты с представителями закона и даже угрозы с его стороны в адрес именитого капитана сборной Австралии Ллейтона Хьюитта. Одним словом, Томич давным-давно, ещё раньше Ника Кирьоса, заслужил репутацию «плохого австралийского парня».

Однако Бернард, несмотря на постоянную критику и обвинения, а также потеряв поддержку спонсоров и Федерации тенниса Австралии, тем не менее продолжал попытки вернуться на прежний уровень. 2020 год Томич закончил за пределами топ-200. В основную сетку Australian Open австралийцу уайлд-кард не дали. Чтобы попасть на турнир, ему нужно было пройти квалификацию, а для этого в новых условиях пандемии коронавируса необходимо было лететь в Катар. С собой в качестве группы поддержки Бернард захватил свою горячую подружку Ванессу Сьерру.

Ванесса стала популярной в Австралии после выхода в 2019 году в эфир реалити-шоу под названием «Остров любви». Горячие фото девушки в «Инстаграме» сразу же стали пользоваться огромным успехом. Сейчас у Ванессы почти 100 тысяч подписчиков. Кроме того, она завела аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans, куда выкладывает ещё более откровенные фото и видео.

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В 2020 году стало известно, что Сьерра и Томич встречаются. Два скандальных австралийца нашли друг друга. В декабре Ванесса сделала откровенное видео с участием теннисиста, после чего разместила его на сайте для взрослых. В «Инстаграме» девушка дала ссылку на это видео и в шутку написала: «Упс, я убедила Томича сделать что-то плохое. Прости, мама!».

Как бы то ни было, но подружка Томича с её «горячими приколами», похоже, не только не отвлекает теннисиста от своей главной профессиональной деятельности, но и наоборот вдохновляет его на спортивные подвиги. Во всяком случае квалификацию в Дохе перед Australian Open Бернард прошёл весьма успешно. Все три своих матча он выиграл в трёх сетах, причём два последних — на решающих тай-брейках. Таким образом, Бернард Томич впервые с Уимблдона-2019 попал в основную сетку турнира «Большого шлема».

По словам австралийца, ему хотелось доказать всем, что он до сих пор интересуется теннисом, несмотря на сложную ситуацию в мире: «Я рисковал здоровьем и жизнью в Дохе. Тут коронавирус, все болеют, все в опасности. Я ставлю свою жизнь под угрозу ради тенниса. Конечно, спорт мне интересен, иначе я бы уже давно не играл».

Ванесса всю квалификацию была рядом с Томичем, время от времени выкладывая в «Инстаграм» горячие фото и видео из отеля и с пляжа. Теперь молодые люди возвращаются на родину, где 8 февраля стартует Australian Open. Несомненно, Ванесса Сьерра станет одной из звёзд закулисья турнира. Но пока молодым людям, как и всем остальным теннисистам и их окружению, придётся провести в Мельбурне две недели карантина.

Петр Дубровский

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