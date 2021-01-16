Горячая подружка скандального теннисиста теперь блеснет и на Australian Open
Звезда
Звезда
Австралийский теннисист Бернард Томич специально летал в Катар, чтобы пройти квалификацию на домашний «Большой шлем». Рядом с ним была его горячая подружка Ванесса Сьерра. Теперь она украсит и Australian Open.
Бернард Томич
Бернарда много раз за карьеру критиковали и даже иногда штрафовали за безволие и откровенный «слив» своих матчей. Были скандалы с шумными вечеринками, конфликты с представителями закона и даже угрозы с его стороны в адрес именитого капитана сборной Австралии Ллейтона Хьюитта. Одним словом, Томич
Однако Бернард, несмотря на постоянную критику и обвинения, а также потеряв поддержку спонсоров и Федерации тенниса Австралии, тем не менее продолжал попытки вернуться на прежний уровень. 2020 год Томич закончил за пределами топ-200. В основную сетку Australian Open австралийцу
Ванесса стала популярной в Австралии после выхода в 2019 году в эфир
В 2020 году стало известно, что Сьерра и Томич встречаются. Два скандальных австралийца нашли друг друга. В декабре Ванесса сделала откровенное видео с участием теннисиста, после чего разместила его на сайте для взрослых. В «Инстаграме» девушка дала ссылку на это видео и в шутку написала: «Упс, я убедила Томича сделать
Как бы то ни было, но подружка Томича с её «горячими приколами», похоже, не только не отвлекает теннисиста от своей главной профессиональной деятельности, но и наоборот вдохновляет его на спортивные подвиги. Во всяком случае квалификацию в Дохе перед Australian Open Бернард прошёл весьма успешно. Все три своих матча он выиграл в трёх сетах, причём два последних — на решающих
По словам австралийца, ему хотелось доказать всем, что он до сих пор интересуется теннисом, несмотря на сложную ситуацию в мире: «Я рисковал здоровьем и жизнью в Дохе. Тут коронавирус, все болеют, все в опасности. Я ставлю свою жизнь под угрозу ради тенниса. Конечно, спорт мне интересен, иначе я бы уже давно не играл».
Ванесса всю квалификацию была рядом с Томичем, время от времени выкладывая в «Инстаграм» горячие фото и видео из отеля и с пляжа. Теперь молодые люди возвращаются на родину, где 8 февраля стартует Australian Open. Несомненно, Ванесса Сьерра станет одной из звёзд закулисья турнира. Но пока молодым людям, как и всем остальным теннисистам и их окружению, придётся провести в Мельбурне две недели карантина.
Петр Дубровский